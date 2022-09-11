تواجدت جماهير الفتح بأعداد كبيرة لدعم الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

جمهور الفتح الأكثر حضورًا:

وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفتح الأعلى حضورًا جماهيريًّا ضمن منافسات الجولة الثالثة، حيث وصل العدد إلى 15 ألف و483 مشجعًا.

واستضاف النموذجي فريق الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله لوسيانو فييتو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النموذجي يستعد لمواجهة الطائي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النموذجي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز السابع برصيد 6 نقاط.