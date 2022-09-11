تدين جماهير النصر بالفضل للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا، وذلك بفضل تألقه الكبير في مباراة ضمك أمس في الجولة الثالثة بـ دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الحارس الكولومبي بفضل تألقه وأدائه الفني في إخراج النصر فائزًا بالمباراة بنتيجة هدفين لهدف.

أوسبينا البطل في عيون جمهور النصر

وأشادت جماهير النصر بالنظرة الثاقبة والجيدة من إدارة مسلي آل معمر للتحرك وضم الحارس الكولومبي في صيف العام الحالي، كذلك وصفت الصحيفة الكولومبية Comu Tricolor حارس النصر بأنه بطل بسبب ما قدمه أمام ضمك.

وفي وقت سابق، تسببت تغريدة حساب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” في إثارة الغضب لدى جماهير الهلال بعد الإشادة بأداء أوسبينا في لقاء ضمك.

وعلق حساب دوري المحترفين على تألق الحارس الكولومبي قائلًا: “درع النصر وحامي عرينه”.

جماهير الهلال اعترضت على تلك التغريدة حيث أكدت فئات عريضة منهم أن الحساب مخصص للحديث عن جميع أندية دوري روشن وليس للحديث عن نادي النصر فقط، مطالبين القائمين على الحساب بالحيادية.