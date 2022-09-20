حققت أغنية “جواب الأسئلة” للأمير عبدالرحمن بن مساعد أكثر من خمسة ملايين مشاهدة في يوم واحد، وذلك بالتزامن مع حلول ذكرى اليوم الوطني الـ92.

الأغنية من كتابة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وتلحين سهم وغناء عبدالمجيد عبدالله.

5 ملايين مشاهدة في يوم:

وعلق ابن مساعد على نجاح الأغنية في تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: خمسة ملايين مشاهدة في يوم أمر أسعدني جدًّا.

أشكر جميع الأحبة على ما تفضلوا به عليّ من عبارات كريمة وثناء أتمنى أن نكون أنا وفريق عمل جواب الأسئلة مستحقين له.

ونيابةً عن فريق العمل ونيابة عن أخي المبدع سهم وأخي المبدع عبدالمجيد عبدالله.. أقول: شكرًا.

كلمات الأغنية:

وجاء في كلمات الأغنية ما يلي:

هي جواب الأسئلة إن كان أعياك الفضول

وهي غرام الأفئدة ربيعنا بكل الفصول

هي دماء عروقنا هي غيثنا وبروقنا

هي دعانا المستجاب وهي توافيق القبول

عزنا كان استخرنا وفخرنا لين افتخرنا.