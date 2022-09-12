تألق الأرجنتيني كريستيان جوانكا بشكل لافت مع فريقه الشباب، ليقود التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

جوانكا الأفضل في الجولة الثالثة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقييمات اللاعبين لمنافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين ليقتحموا التشكيل المثالي.

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، جوانكا على أفضل تقييم في الجولة الثانية بـ8 درجات، ثم نجم فريق ضمك، برونو دوارتي بـ7.8 درجة، يليه نجم الاتفاق، فيتينيو بـ7.7 درجة.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة في دوري روشن

وجاء تشكيل الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي كالتالي؛ منير المحمدي “الوحدة”، سعود عبدالحميد “الهلال”، غيسلان كونان “النصر”، أحمد حجازي “الاتحاد”، وإياغو سانتوس “الشباب”.

ويقود خطي الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الثالثة، كل من؛ جوانكا، لوسيانو فييتو “الهلال”، سلطان مندش “الفيحاء” ودوراتي، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، فيتينيو ونواف هزازي.