أكد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، أن حكومته نجحت في تخطي الأزمة التي تسبب بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلق بموارد الطاقة، مشددًا على أن حزبه من المحافظين لن يسمح بالتنمر على البريطانيين بأي صورة.

جاء ذلك خلال كلمته الأخيرة التي ألقاها اليوم الثلاثاء، عقب مغادرته مقر الحكومة البريطانية بشكل نهائي.

صعوبة الوضع الاقتصادي

كما أشار جونسون إلى أن بلاده تمكنت من تأمين الطاقة من عدة مصادر دون الإضرار بالبيئة، لافتًا في الوقت نفسه إلا أن الوقت لا يزال صعبًا على الصعيد الاقتصادي لا سيما للعائلات البريطانية.

يذكر أن الكلمة الأخيرة لجونسون جاءت بعدما فازت ليز تراس، أمس الاثنين برئاسة الوزراء.

ليز تراس ثالث سيدة تتولى المنصب في بريطانيا

وقد سيطرت وزيرة الخارجية ليز تراس على السباق بين جمهور الناخبين الأوسع نطاقًا الذين كانوا يصوتون عبر الإنترنت والبريد لانتخاب زعيمهم الجديد، وكانت تعهدت في برنامجها بتخفيضات ضريبية فورية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تواجه بريطانيا.

وألقت ليز تراس، خطابًا قصيرًا باعتبارها زعيمة حزب المحافظين المنتخبة حديثًا، في مركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية في وسط لندن، بالقرب من داونينج ستريت، وشكرت فيه جونسون على قيادته، وتعهدت بالتعامل مع أزمة الطاقة وخفض الضرائب.

وتُعد السيدة ليز ثالث سيدة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارجريت تاتشر وتريزا ماي.