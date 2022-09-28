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ورثتها عن أسرتها

حرفية تستعرض تجربتها في حياكة السدو

2022-09-28 الساعة 6:56
حرفية تستعرض تجربتها في حياكة السدو
المواطن - الرياض

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استعرضت الحرفية بدرية المطيري تجربتها في حياكة السدو، مؤكدة أن هذه الحرفة اليدوية لها أسرار يعلمها فقط من يرثها. وقالت المطيري خلال تقرير لقناة “العربية”، إنها تشارك مع بنك التنمية كمدربة معتمدة تعلم المواطنات حياكة السدو التي لا تزال موجودة وتتميز في إجادتها.

إرث ثقافي

وأضافت أنها من خلال اهتمامها بالسدو تثبت للناس أن هذا إرث ثقافي تراثي موجود يتوارثه الأجيال القادمة، لافتة إلى أن السدو وراثة فالوارث يعلم أن لهذه الحرفة أسرارًا عكس المتعلم والهاوي. وأشارت إلى أنها ورثت هذه الحرفة عن أسرتها البدو الرحل، مؤكدة أنها لا تستهدف الشهرة ولكن ترغب في اكتساب المواطنين الحرف اليدوية والعمل بها.

نقوش السدو

وأوضحت أن السدو له نقوشات ومعاني تختلف من منطقة ودولة لأخرى لأنها تعبر عن ثقافة البدو، لافتة إلى أن أقرب الدول التي تتشابه نقوشها مع المملكة هي الكويت وقطر.

دعم المملكة

وأكدت أن المملكة لم تقصر مع المرأة السعودية في شيء، لافتة إلى أنها سافرت إلى خارج المملكة في عدد كبير من الدول، داعية الشابات لاكتساب الحرف اليدوية .
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