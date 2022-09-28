حرفية تستعرض تجربتها في حياكة السدو

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وقالت المطيري خلال تقرير لقناة “العربية”، إنها تشارك مع بنك التنمية كمدربة معتمدة تعلم المواطنات حياكة السدو التي لا تزال موجودة وتتميز في إجادتها.
"بدرية المطيري" حرفية سعودية تستعرض تجربتها في حياكة #السدو وتدعو الشابات السعوديات لاكتساب الحرف اليدوية— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2022
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