حرفية تستعرض تجربتها في حياكة السدو

"بدرية المطيري" حرفية سعودية تستعرض تجربتها في حياكة #السدو وتدعو الشابات السعوديات لاكتساب الحرف اليدوية

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⁦@Mohammed62_S pic.twitter.com/HS4aNKwsJB — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 28, 2022

إرث ثقافي

نقوش السدو

دعم المملكة

استعرضت الحرفية بدرية المطيري تجربتها في حياكة السدو، مؤكدة أن هذه الحرفة اليدوية لها أسرار يعلمها فقط من يرثها.وقالت المطيري خلال تقرير لقناة “العربية”، إنها تشارك مع بنك التنمية كمدربة معتمدة تعلم المواطنات حياكة السدو التي لا تزال موجودة وتتميز في إجادتها.وأضافت أنها من خلال اهتمامها بالسدو تثبت للناس أن هذا إرث ثقافي تراثي موجود يتوارثه الأجيال القادمة، لافتة إلى أن السدو وراثة فالوارث يعلم أن لهذه الحرفة أسرارًا عكس المتعلم والهاوي. وأشارت إلى أنها ورثت هذه الحرفة عن أسرتها البدو الرحل، مؤكدة أنها لا تستهدف الشهرة ولكن ترغب في اكتساب المواطنين الحرف اليدوية والعمل بها.وأوضحت أن السدو له نقوشات ومعاني تختلف من منطقة ودولة لأخرى لأنها تعبر عن ثقافة البدو، لافتة إلى أن أقرب الدول التي تتشابه نقوشها مع المملكة هي الكويت وقطر.وأكدت أن المملكة لم تقصر مع المرأة السعودية في شيء، لافتة إلى أنها سافرت إلى خارج المملكة في عدد كبير من الدول، داعية الشابات لاكتساب الحرف اليدوية .