حسين القحطاني يُبدع مع الشباب

يُقدم حسين القحطاني مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم.
حسين القحطاني يتألق:
وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى اللاعب الشبابي، وعلق قائلًا: “المايسترو.. حسين القحطاني للموسم الثاني على التوالي ضابط إيقاع من طراز رفيع”.
ولعب حسين القحطاني 4 مباريات مع الشباب في دوري روشن السعودي، وقام بـ280 تمريرة ناجحة، وصنع 5 فرص، ولديه 8 افتكاكات ناجحة بدقة بلغت 61.5%، ووصلت دقة التمرير إلى 93.3%.
الشباب هذا الموسم:
وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية ولم يستقبل أي هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يوم 2 أكتوبر.