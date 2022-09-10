كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم السبت في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الحكم شكري الحنفوش يدير مباراة الفيحاء والتعاون ويعاونه كل من ” فيصل القحطاني وحسن آل سلام، عبدالله زربان حكمًا رابعًا، عبدالله الحربي حكم فيديو، بليغ آل رمضان، مساعد لحكم الفيديو”.

ويدير الحكم خالد الطريس مباراة النصر ضد ضمك وسيعاونه كل من ” خلف الشمري وإبراهيم الدخيل” وعبدالصمد البكري حكمًا رابعًا، رائد الزهراني حكمًا للفيديو، محمد العبكري مساعدًا لحكم الفيديو”.

توقيت مباراتي اليوم في دوري روشن

وتنطلق المباراة الأولى بين فريقي ” الفيحاء والتعاون” في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي النصر وضمك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك معقل النصر في الرياض.

وكانت مباراتي أمس الجمعة انتهيتا بفوز الاتفاق على الباطن بثلاثية دون رد، كذلك فاز نادي الاتحاد على الرائد بهدف دون رد.