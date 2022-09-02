أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

حكام لقاء الطائي والعدالة بدوري روشن

وتنطلق منافسات اليوم من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد نظيره العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

ومن المقرر أن يُدير عبدالله الخربوش مباراة الطائي ضد العدالة، ويساعده عادل شراحيلي ومحمد المطرودي، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.

الحربي يدير مباراة ضمك ضد الخليج

وفي ثاني مواجهات دوري روشن السعودي اليوم، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج ضيفًا على نظيره ضمك عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة ضمك ضد الخليج للحكم عبدالله الحربي، ويساعده محمد الشهري وأحمد العتيق، ومحمد البريدي حكمًا رابعًا، فيما سيكون سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده علي العلي.