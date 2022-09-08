أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي بمباراة الخليج والعدالة، ويديرها محمد البريدي، ويساعده بدر الشمراني وعبدالعزيز البريه، الحكم الرابع محمد الدقاش، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني ويساعده محمد العرمطي.

ويدير مباراة الوحدة ضد أبها على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، فيصل البلوي، ويساعده فهد العمري وسعد الشبرمي، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، وسيكون محمد السماعيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الحنفوش.

ويتولى سامي الجريس إدارة مباراة الشباب ضد الطائي على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويساعده ياسر السلطان وسعد السبيعي، والحكم الرابع محمد العمري، وحكم تقنية الفيديو عبدالله الشهري، ويساعده مؤيد المسجن.

الهلال يفتتح الجولة الثالثة بدوري روشن السعودي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لعب ضد نظيره الفتح في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).