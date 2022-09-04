قالت جمعية حماية المستهلك إنه ليس من حق المدارس الأهلية منع الطالب من دخول الاختبارات بسبب عدم سداد الرسوم.

أحد الاستفسارات التي وردت إلى مركز خدمة المستهلك؛

رفضت مدرسة أهلية تسليم شهادة أبني / ابنتي لعدم تسديد الرسوم مما أخره عن التقديم بالجامعات؟ لطلب الاستشارات القانونية و الدعم القضائي عبر الرابط: https://t.co/EqM56pTH5o #جمعية_حماية_المستهلك_السعودية pic.twitter.com/IT73TgvsQp — جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) September 4, 2022

وأشارت إلى أن التوجيه الصادر في هذا الشأن ينص على أنه لا يجب إجبار الطالب أو الطالبة على الوقوف خارج الصف أو منعه من الدراسة متى ما حضر للمدرسة.

جاء ذلك ردًا من الجمعية على استفسار لأحد أولياء الأمور تم منعه من استلام شهادة ابنه وابنته بسبب عدم سداد الرسوم.

لا إجبار على الزي المدرسي

وفي وقت سابق أوضحت جمعية حماية المستهلك أنها رصدت شكوى أولياء الأمور من عمليات احتكار الزي المدرسي لدى متجر معين وبمبالغ مرتفعة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لا يحق للمدارس الأهلية إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من متجر محدد أو احتكاره”.

وأضافت: “يجب أن تكتفي المدارس بتسليم أولياء الأمور التصميم ولون الزي لكل مرحلة، ولولي الأمر خيار توفيره من أي متجر يناسبه”.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عند ملاحظتك لهذه الممارسة أو غيرها، عبر تقديم شكوى عبر مركز خدمة المستهلك على الرابط .