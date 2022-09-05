قالت جمعية حماية المستهلك: إنه لا يحق للمدارس الأهلية إيقاف الطالب أو الطالبة أو منعهم من الدراسة في حال تعثر ولي الأمر في السداد.

جاء ذلك ردًّا من حماية المستهلك على شكوى أحد المواطنين رفض المدرسة تسليم الشهادات وتعطيل الطالب عن التقديم في الجامعات.

تعثر السداد:

وأضافت الجمعية: “لا يحق للمدارس الأهلية في حال تعثر ولي الأمر في السداد إيقاف الطالب أو الطالبة خارج الصف أو منعهم من الدراسة متى حضرت للمدرسة، أو منعها من حضور الاختبارات، ويكون للمدرسة الحق في حجز شهاداتهم الدراسية ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة أو الجهة التي قامت بالحجز”.

الدعم القضائي:

ولفتت حماية المستهلك إلى أنه في حال مخالفة ما سبق يحق للمتضرر التقدم بشكوى لوزارة التعليم، مشيرة إلى أنه لطلب الاستشارات القانونية والدعم القضائي عبر الرابط هنا.