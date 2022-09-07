كشف الناقد الرياضي منار شاهين المنتمي لـ نادي الاتحاد، أن عقوبة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مع العميد لم تُغلق نهائيًا ولم تُرفع لكنها عُلقت مما يعني أن هناك قرارًا آخر سوف يؤخذ في قضيته مع ناديه السابق النصر.

وأكد نادي الاتحاد تلقيه، اليوم الأربعاء، خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب المغربي بعد أن كان موقوفًا لمدة 4 أشهر، مما يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

تعليق العقوبة لا يعني براءة اللاعب

منار شاهين تحدث لإذاعة MBC FM قائلًا: “عقوبة حمدالله لم تُغلق نهائيًا ولم تُرفع نهائيًا ولكنها عُلقت وهذا لا يعني براءة اللاعب المغربي، ولكن هذا الإجراء من مركز التحكيم الرياضي السعودي يعني أن هناك قرارًا جديدًا سيتم اتخاذه في قضيته مع نادي النصر”.

وأضاف شاهين: ” قضية اللاعب المغربي مختلفة كليًا عن قضية اللاعب محمد كنو لاعب نادي الهلال مع النصر، الأمر في قضية حمدالله هو عدم إثبات وجود تحريض منه ضد النصر، وأن الخطأ كان في إجراءات التعاقد معه فقط حسب ما تم تسريبه من تسجيلات”.

كيف تمت معاقبة حمدالله ؟

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف المهاجم المغربي لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب شكوى النصر ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدمت تسجيلات تؤكد ذلك.

نادي الاتحاد يواجه الرائد بعد غد

الاتحاد سيواجه الرائد بعد غد في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين بوجود حمدالله مع العميد.