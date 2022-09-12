أثار استبعاد المدرب المغربي وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب الأول لكرة القدم، للاعب عبدالرزاق حمدالله نجم الاتحاد من قائمة منتخب أسود الأطلس لمعسكر سبتمبر، الجدل حيث تردد أنه قد لا يشارك في كأس العالم 2022 بقطر مع منتخب بلاده.

المنتخب المغربي متواجد في المجموعة السادسة في مونديال قطر مع منتخبات ” بلجيكا وكندا وكرواتيا”.

المدرب الركراكي قرر استبعاد لاعب الاتحاد عن معسكر منتخب المغرب في إسبانيا، حيث تواجه المغرب منتخبي تشيلي وباراجواي وديًا في الشهر الحالي.

مدرب أسود الأطلس نفى أن يكون نجم الاتحاد مستبعد نهائيًا من المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر مضيفًا أنه قرر استبعاده من معسكر سبتمبر من أجل مراقبة وضعه مع نادي الاتحاد بالفترة المقبلة بحسب ” المنتخب” المغربية.

حمدالله عانى من قرار إيقافه

يذكر أن نجم نادي الاتحاد عانى مؤخرًا من قرار إيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية انتقاله المثير للجدل من النصر للعميد في ديسمبر الماضي.

وكان حمدالله شارك في مباراة الاتحاد والرائد بعد قرار تعليق عقوبة إيقافه بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين التي انتهت بفوز العميد بهدف دون رد.

يذكر أن آخر مرة تواجد فيها نجم الاتحاد مع منتخب المغرب كانت مع الفرنسي هيرفي رينارد” مدرب المنتخب السعودي حاليًا”، وذلك قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.