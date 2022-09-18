ظهر المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

حمدالله الأفضل بالجولة الرابعة:

وحصل عبدالرزاق حمدالله على التقييم الأعلى في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي بـ8.5 درجة، بعد تألقه اللافت وتسجيله ثنائية فوز الاتحاد ضد الخليج.

وحصل نجم نادي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا على تقييم 8.3 درجة، بعد تسجيله لهدف من ركلة حرة مباشرة في شباك الباطن، يليه زميله غيسلان كونان، وذلك وفقًا لتقييمات حساب دوري روشن السعودي على “تويتر”.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.