نجح المهاجم السوري في تسجيل أول أهدافه مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي خلال مباراته ضد المرخية.

عمر السومة يهز الشباك:

وشارك عمر السومة بشكل أساسي في مباراة العربي ضد المرخية التي انتهت قبل قليل، وشكل خطورة كبيرة على المرمى، قبل أن يفض اشتباك التعادل السلبي ويسجل أول أهدافه مع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 49.

وكان السومة قد انضم إلى العربي قبل عدة أيام، وشارك بشكل أساسي في الديربي ضد الريان، وظهر بشكل مميز، وتألق الحارس بشكل لافت، ما حرمه من التسجيل، إلا أنه تسبب في الحصول على ركلة جزاء.

وكان النادي العربي القطري قد تعاقد رسميًّا مع عمر السومة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بعد هبوط الأهلي لدوري يلو، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العربي يفوز ضد المرخية بثنائية:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي في الفوز على نظيره المرخية بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من الدوري القطري، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب.