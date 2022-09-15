نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد في إحراز أول هدف له مع العميد في دوري روشن السعودي بعد تعليق إيقافه، وذلك في شباك نادي الخليج.

هدددددف!⚽️

د4' حمدالله يسجل الهدف الأول 🔥 الخليج 0 × 1 الاتحاد ⁧#الاتحاد_الخليج⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/zkOrW7ThIN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 15, 2022

وسجل اللاعب المغربي هدف التقدم للعميد من ضربة رأسية بالدقيقة الرابعة مع بداية الشوط الأول.

وكان النجم المغربي شارك في مباراة الرائد بالجولة الثالثة كأول مرة في الموسم الحالي بعد تعليق قرار إيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية انضمامه لنادي الاتحاد قادمًا من النصر في ديسمبر الماضي.