تُختتم منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، يوم السبت المقبل، بمباراتين قويتين في ظل الصراع على حصد الثلاث نقاط.

الفيحاء يواجه التعاون

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد التعاون عند الساعة 6:45 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يطمح الفريق الفيحاوي في تحقيق الفوز الأول هذا الموسم، فيما يسعى سكري القصيم لمواصلة انطلاقته المميزة.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يقع التعاون في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

النصر وضمك في دوري روشن

وفي ختام منافسات الجولة الثالثة، يلعب النصر ضد ضمك عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مرسول بارك، يأمل العالمي لحصد الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره بعد هزيمته أمام التعاون، فيما يسعى ضيفه لتحقيق الفوز الثالث تواليًا.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع ضمك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.