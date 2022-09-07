يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لاستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة ضمك المقبلة.

النصر ضد ضمك

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد ضمك، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

العالمي يسعى لاستعادة الانتصارات

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراته ضد ضمك بهدف استعادة الانتصارات، حيث إن الجماهير لن تقبل بأي تعثر جديد، بعد خسارته بهدف قاتل أمام التعاون في الجولة الماضية.

وتطمح صفقات العالمي الجديدة في إثبات وجودها، ومصالحة الجماهير بتحقيق نقاط مباراة ضمك، كما يرغب المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا في تقديم نفسه كخصم قوي منافس على جميع البطولات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يصطدم طموح النصر بالتألق اللافت للفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك هذا الموسم، حيث ظهر بشكل مميز دفاعيًا وهجوميًا، وفاز أول جولتين، ما يحفزه لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.