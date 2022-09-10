على الرغم من أن شم الروائح في بعض الأحيان قد يكون تجربة غير سارة، إلا أنه قد يكون سببًا في إنقاذ حياتك من خطر كامن كبير، خاصة إذا شممت رائحة خيار في المنزل.

أفعى سامة

ونقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”، عن موقع “بوبي بونز”، أنه في حال شم شخص رائحة خيار في المنزل، في الوقت الذي لا يقوم فيه أحد بطبخه أو أكله، فهذا قد يعني أن هناك أفعى سامة في منزلك.

وأوضح الموقع أنه “قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف بالمنزل”، كالأفاعي الجرسية السامة، على سبيل المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.

سبب الرائحة

ويعود السبب وراء هذه الرائحة، إلى الغدد الموجودة في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة إذا اختلطت مع فضلاته.

وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، كآلية دفاع، ويمكن أن تحتوي أوكار الأفاعي السامة أيضا على تلك الرائحة.

وأكد الموقع أهمية الاتصال بخبراء التعامل مع الحيوانات والزواحف لتخليص هذا المنزل منها، في حال تم التاكد من وجودها، وعدم الاقتراب منها.