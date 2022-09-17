لاتزال إدارة النادي الأهلي بقيادة وليد معاذ تتفاوض مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتدريب الفريق الكروي الأول بالراقي خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

جماهير النادي الأهلي كانت طالبت إدارة وليد معاذ بضرورة سرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي للفريق الكروي الأول، ليخلف المدرب الوطني يوسف عنبر.

فئات عريضة من جماهير الراقي عبر “تويتر” دشنت وسم ” سييرا مطلب أهلاوي” رغبة منهم حول سرعة التحرك والتعاقد مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني السابق لناديي الاتحاد والطائي.

شرط صعب لقبول تعيين سييرا مدربًا لـ الأهلي

الإعلامي الرياضي خالد بن سيف ذكر أن إدارة الراقي وضعت شرطًا أكبر من التأهل لدوري المحترفين، حتى تقبل بتعيين سييرا مدربًا للفريق الأول.

وأضاف ابن سيف أنه في حال وافق سييرا على هذا الشرط فسوف يتم تعيينه مدربًا للراقي بالفترة المقبلة.

المدرب التشيلي صاحب الـ 53 عامًا درب نادي الاتحاد خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ونجح في قيادة العميد للفوز بكأس الملك صيف 2018، كما درب نادي الطائي في الموسم الماضي.