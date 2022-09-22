كشفت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن إلغاء هدف المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد الثالث في شباك نادي الخليج خلال لقاء الفريقين بالجولة الـ4 من دوري روشن السعودي للمحترفين كان صحيحًا.

سبب إلغاء الهدف

وقالت الدائرة خلال شرحها للحالات التحكيمية: “إلغاء هدف اللاعب المغربي في مرمى الخليج كان قرارًا صحيحًا بداعي التسلل، وتدخل حكم الـVAR وطلب مراجعة اللقطة كان قرارًا غير صحيح”.

وكان اللاعب المغربي سجّل هدفين لـ الاتحاد وأحرز الهدف الثالث لكن تقنية الـ VAR ألغت الهدف بسبب وجود تسلل على عبدالرحمن العبود الذي حجب الرؤية عن حارس الخليج لصد الكرة.

يذكر أن المهاجم المغربي حمدالله كان عاد وشارك في مباريات العميد بعد إصدار قرار من مركز التحكيم الرياضي بتعليق عقوبته.