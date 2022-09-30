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بعد غد في الرياض

دليل يحسم مشاركة حمدالله أمام النصر

2022-09-30 الساعة 9:17
دليل يحسم مشاركة حمدالله أمام النصر
المواطن - محمد سمعه

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لا يزال الجميع يترقب المصير النهائي للمغربي عبدالرزاق حمدالله حول مشاركته ضد نادي النصر بعد غد الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ5 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي قرر يوم 7 سبتمبر الجاري، تعليق عقوبة اللاعب المغربي بإيقافه 4 أشهر على خلفية انتقاله المثير للجدل من النصر لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي.

مصير حمدالله:

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “المرافعات لدى مركز التحكيم الرياضي في قضية نجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله تستمر حتى ما بعد منتصف الأسبوع القادم، بعد أن تم منح أحد أطراف القضية مهلة للرد، وبالتالي تأكد مشاركة النجم المغربي في نزال الأحد المقبل بين النصر والاتحاد”.
دوري روشن - حمدالله - الاتحاد والخليج
حمدالله
يذكر أن اللاعب المغربي سيدخل كلاسيكو النصر بضغوطات كبيرة من قبل جماهير النصر، بسبب الأزمة القانونية التي مر بها ضد أصفر الرياض. وتُقام المباراة بين الاتحاد والنصر على ملعب مرسول بارك في الرياض الأحد الثاني من أكتوبر في تمام الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.
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