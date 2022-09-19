لعبت الجماهير دورًا كبيرًا في تألق الأخضر الشاب ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

الجماهير تدعم المنتخب السعودي:

وكشف حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن أعداد الحضور الجماهيري في مباريات التصفيات، ووجه الشكر للجمهور على الدعم.

وعلق قائلًا: “بإشراف المسؤولية الاجتماعية ومجلس جمهور الأخضر.. أكثر من 27 ألف و856 صقرًا حضروا مباريات منتخبنا خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا.. جمهور الشرقية بيضتوها.. شكرًا لدعمكم”.

الأخضر الشاب إلى كأس آسيا:

ولعب الأخضر الشاب مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 التي ستُقام في أوزبكستان، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر وسط حضور جماهيري ودعم كبير.

ونجح المنتخب السعودي في الفوز بالأمس على نظيره الصين بهدف دون رد، ليخطف بطاقة التأهل مباشرة إلى كأس آسيا للشباب، بعد تصدره ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).