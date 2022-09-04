أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوناني جورجيوس دونيس، أن النموذجي قدم مباراة قوية ضد نظيره الهلال، رغم الخسارة.

دونيس يُعلق على الخسارة أمام الهلال:

وقال دونيس: “قدمنا مباراة قوية أمام فريق كبير، وخلقنا العديد من الفرص، لكن لم نوفق في ترجمتها لأهداف.. الهلال خطير متى ما وجد المساحات، وكنا نخسر الكرة كثيرًا في وسط الملعب، وكان لذلك خطورة علينا”.

وتابع المدرب اليوناني: “أضاع سالم الدوسري الفرصة الأولى، والثانية سجلها فييتو، وحاولنا العودة بعد ذلك، لكن لم نستطع، وأبعدت اللاعب أليكس فاليرا عن القائمة الفتحاوية، لعدم تأقلمه بعد على الأجواء في السعودية”.

واختتم دونيس تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “حين نواجه الفرق القوية علينا أن نكون في كامل الجاهزية، وفراس البريكان ليس جاهزًا بعد للعب كأساسي”.

الهلال ينفرد بصدارة الترتيب:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ليتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).