قالت قناة دويتشه فيله الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيزور السعودية السبت المقبل في زيارة رسمية تستمر ليومين في بداية جولة تضم الإمارات وقطر.

ونقلت القناة عن متحدث باسم الحكومة الألمانية القول إن الزيارة ستركز على أزمة الطاقة وانعكاسات غزو روسيا لأوكرانيا وجذب الاستثمارات الخليجية.

محادثات ولي العهد والمستشار الألماني

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي القول “إن شولتس يعلق أهمية كبيرة على نتائج محادثاته المرتقبة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعدد من أعضاء الحكومة السعودية “.

أزمة الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية

وقال المصدر إن أزمة الطاقة وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية والوضع في اليمن والملف النووي الإيراني وأجندة أعمال قمة مجموعة العشرين المنتظر عقدها في نوفمبر المقبل في جزيرة بالي الإندونيسية، سوف تتصدر جدول مناقشات الوفدين.

تعزيز العلاقات في مجال الاستثمارات المشتركة

وأضاف أن تعزيز العلاقات في مجال الاستثمارات المشتركة وفق رؤية 2030 السعودية وخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والتعاون العسكري بما في ذلك بحث احتياجات الرياض من الأسلحة ستحتل حيزًا مهمًا خلال المناقشات الثنائية بحسب القناة الألمانية.