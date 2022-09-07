يطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتجاوز عقبة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

دياز يستهدف الفوز الثاني

وتُعد مباراة كأس سوبر لوسيل هي الثانية للأرجنتيني دياز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حيث سبق ولعب أمامه خلال فترة تدريبه لبيراميدز.

وقاد رامون دياز، الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لتحقيق الفوز على الزمالك بهدف دون رد سجله المدافع علي جبر، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز موسم 2018/ 2019.

كأس سوبر لوسيل

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ويمكن الاطلاع على برنامج الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب الهلال ضد الزمالك 4 لقاءات سابقة، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز مرتين، مقابل انتصار وحيد للأزرق، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة، ما يؤكد صعوبة مواجهة الفريقين المقبلة.