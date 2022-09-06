قال موقع MEP Middle East إن مدينة ذا لاين هي عبارة عن بناء أعجوبة جديدة للعالم، واصفًا إياها بأنها ثورة حضارية تضع وتوفر تجربة معيشية حضرية غير مسبوقة مع الحفاظ على الطبيعة المحيطة.

وتابع التقرير: تعيد المدينة تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تبدو عليه مدن المستقبل.

وأضاف الموقع البريطاني: تضع ذا لاين في قلب تأسيسها المستقبل مع هوية نيوم الأساسية واسمها وقيمها ورؤيتها، وتكمن ميزتها التنافسية في البنية التحتية المتقدمة مع إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة.

وتابع: تتصدى المدينة للتحديات التي تواجه الإنسانية في الحياة الحضرية اليوم وسيسلط الضوء على طرق بديلة للعيش.

الاستدامة والطاقة الخضراء

واحدة من أكثر خطط نيوم طموحًا هي أن تصبح الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاستدامة والطاقة الخضراء، وهذا ما يميز مدينة نيوم بشكل عام عن غيرها، مع وضع الاستدامة في جوهرها، وستكون المدينة موطنًا لأول نظام للطاقة النظيفة بنسبة 100% في العالم، مما يوفر طاقة وفيرة ومنخفضة التكلفة للمقيمين والصناعات.

وتسرع نيوم أيضًا من استراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، حيث تبني أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، وهذه الخطة هي حجر الزاوية في استراتيجيتنا لنصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الهيدروجين العالمي.

تصميم مدينة ذا لاين في نيوم

تم تصميم مدينة ذا لاين لمواجهة تحديات التنمية الحضرية وتغير المناخ والتدهور البيئي، ما يجعلها ثورة حضارية تعيد تعريف التفكير في المساحات والمدن الحضرية، وتمثل خروجًا جذريًا عن نهج العمل المعتاد في البناء والذي أدى إلى العديد من القضايا التي يواجهها العالم اليوم.

وقال جايلز بندلتون، المدير التنفيذي لمدينة ذا لاين: بناء المدينة هو أمر غير مسبوق مقارنة بالمدن الأخرى ذات السعة المماثلة، وستُعطي الأولوية لصحة الناس ورفاههم على وسائل النقل والبنية التحتية كما هو الحال في المدن التقليدية.

وعندما سئل عن الجدول الزمني المتوقع لذا لاين، أوضح بندلتون: نحن نحاول القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل ونعرف أن هذا ليس شيئًا يجب التسرع فيه، من المرجح أن تظهر تحديات على جدولنا الزمني، ومع ذلك، فإننا نبني للمستقبل.