قال موقع Parametric Architecture الأمريكي، إن تصميمات مدينة ذا لاين تجعلها بمثابة تحفة معمارية، وهي أيضًا ثورة حضارية باعتبار أنها تغير المفهوم المستقبلي للمدن التقليدية والعمران.

وتحدث تقرير الموقع الأمريكي عن مواصفات المدينة من حيث تصميمها لاستيعاب 9 ملايين شخص وتكلفتها البالغة 500 مليار دولار، وستُمكن المدينة الأشخاص للوصول إلى جميع المرافق في 5 دقائق فقط، وفي مدة أقصاها 20 دقيقة من خلال خط السكة الحديد عالي السرعة.

وتابع التقرير: يتم تصور ذا لاين على أنها حلقة وصل بين ساحل البحر الأحمر وشمال غرب المملكة، وهي جزء من خطة رؤية 2030، ويهدف المشروع إلى إيجاد طرق لتحسين الحياة اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي ونماذج البيانات والتنبؤ.

وسيتم تشغيل المدينة بواسطة الطاقة المتجددة، وبالتالي يكون المشروع بأكمله خاليًا من التلوث والانبعاثات لا سيما أيضًا مع عدم وجود طرق أو سيارات، وفي الوقت نفسه، سيتم الحفاظ على 95% من الأرض من أجل الطبيعة.

وعلى عكس المدن التقليدية، سيتم إعطاء الأولوية لصحة الناس ورفاهيتهم أي أن ذلك يتم تقديمه كأولوية على النقل والبنية التحتية.

تفاصيل تصميمات ذا لاين

تُظهر صور المشروع هيكلين متوازيين، يتم تغليفهما بواجهة من المرايا من الخارج، مما يمنحها طابعًا مميزًا، وسيتم تشييد الجزء الداخلي ليشمل المباني وطبقات من الحدائق العامة ومساحات المشاة والمدارس والمنازل وأماكن العمل.

ويتم تطوير البناء أفقياً وليس عمودياً مثل نماذج التخطيط العمراني التقليدية، وهي بذلك تتحدى المدن المسطحة والأفقية وتخلق نموذجًا للحفاظ على الطبيعة وتعزيز حياة الإنسان، كما ستتعامل مع التحديات التي تواجه البشرية في الحياة الحضرية اليوم وتسلط الضوء على طرق بديلة للعيش.

خلق فرص العمل

من خلال هذا المشروع تخلق السعودية 380 ألف فرصة عمل وتسهم في إيرادات قدرها 50 مليار دولار.

واختتم الموقع الأمريكي تقريره قائلًا: تحويل هذه الأفكار إلى الواقع والعالم الحقيقي يشكل بكل تأكيد فوزًا وانتصارًا كبيرين لرؤية السعودية 2030 وهو أمر ينتظره العالم أجمع.