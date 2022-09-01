أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، هاني بن حسني حيدر، أن حصد شهادات الأيزو في ثلاثة مجالات متنوعة يعد إحدى ثمار العمل المؤسسي الذي يلتزم بمعاييره منسوبو الرئاسة؛ بتوجيه وتحفيز ودعم متواصل من قبل الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

تحقيق الطموحات

وأوضح حيدر أن اهتمام القيادة الرشيدة برفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة الأعمال بالمسجد الحرام، وما يندرج ضمنها من إجراءات اتخذها جهاز الرئاسة سعيًا لتحقيق الطموحات الكريمة من أجل جودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة تتطلع مستقبلًا لتعزيز منظومة العمل البيئية في المسجد الحرام، حيث جاءت توجيهات الرئيس العام مؤكدةً لأهمية النظام البيئي وانعكاس تجويده على راحة ضيوف الرحمن؛ بما يتواكب مع رؤية (2030) وما توليه من رعاية للبيئة بشكل عام.

حافز وتميز

وأوضح أن حصول الرئاسة على شهادة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات ISO/ IEC 20000؛ حافز وداعم يضاف للتميز الذي حققته رفقة عدة جهات حكومية في برامج ومشاريع مختلفة في وقت سابق؛ وكان لها أثر إيجابي لدى العاملين في المنظومة التقنية.

ولفت إلى أن رئاسة شؤون الحرمين عاقدة العزم على المضي قدمًا في تحقيق خطتها الاستراتيجية (2024) المرتكزة على عدة محاور تهدف إلى تجويد منظومة الأعمال والتوسع في الذكاء الاصطناعي، واستثمار الجانب الابتكاري، والاستفادة من الطاقات الشابة في شتى المجالات التخصصية.

يذكر أن رئاسة الحرمين الشريفين حصلت في وقت سابق، على 3 شهادات متتالية وهي شهادة الآيزو لنظام استمرارية الأعمال، شهادة الآيزو لنظام إدارة خدمات تقنية المعلومات، وشهادة الآيزو لنظام الإدارة البيئية، لتطبيق معاييرها الراقية لخدمة قاصدي المسجد الحرام،