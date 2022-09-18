أثار رئيس أرمينيا، فاهاجن خاتشاتوريان، أحد حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقربين، غضب البريطانيين بسبب صورة التقطها أمام نعش الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والتقط رئيس أرمينيا صورًا وهو يتحدث إلى مساعديه خلال زيارة نعش الملكة إليزابيث الموجود في قاعة وستمنستر، وشوهد وهو ينحني أمامه بينما التقط أحد أعوانه بعض الصور على هاتفه المحمول.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رئيس أرمينيا كان يتحدث بصوت عالٍ آمرًا حاشيته بالإسراع في التقاط الصور، وتتعارض هذه الأفعال مع القواعد الصارمة في الغرفة التي يبلغ عمرها 1000 عام والتي تمنع التقاط الصور أو مقاطع الفيديو وتدعو إلى سلوك هادئ ومحترم.

وقال أحد الحاضرين في قاعة وستمنستر لصحيفة The Sun: كان هناك مئات الأشخاص في تلك القاعة ولم يكن أحد يتحدث إلا هو ومساعدوه.

علاقة رئيس أرمينيا وبوتين

تتميز علاقة الرئيس الروسي والأرميني بالدفء وشوهد كلاهما معًا آخر مرة في يونيو في مؤتمر اقتصادي روسي بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، ولا يزال حليفًا وثيقًا للكرملين حتى الآن.

ويُذكر أنه لم تتم دعوة بوتين وسط الانهيار شبه التام للعلاقات بين روسيا وبريطانيا بسبب الصراع في أوكرانيا.