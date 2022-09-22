انطلاقاً من دورها الإسلامي والإنساني، تواصل رابطة العالم الإسلامي رسالتها لمساعدة الفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء العالم.

جهود كبيرة تبذلها رابطة العالم الإسلامي بقيادة أمينها نحو مواجهة الجفاف في الصومال والوقوف إلى جانب الصوماليين pic.twitter.com/D4CsEoxMVI — صحيفة المواطن (@almowatennet) September 21, 2022

ونظرا لما يمر به الشعب الصومالي من محنة كبيرة ، تمثلت في الجفاف الذي يهدد حياة الملايين، لم تتوان الرابطة بجهود أمينها العام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في تقديم مختلف المساعدات الإنسانية لإنقاذ حياة الصوماليين، التي كانت على مدى سنوات قريبة منهم، ويدًا حانية تعينهم في جميع مراحل أزماتهم.

المساعدات الإغاثية

وأطلقت رابطة العالم الإسلامي سلسلة من المساعدات الإغاثية التي وجهتها إلى الأيتام، والأرامل، والأسر الفقيرة، وشملت توزيع الغذاء ، وصهاريج مياه الشرب والري، وإعادة تأهيل قنوات الري في مقديشو، إضافة إلى إنشاء مصنع للأكسجين في مدينة بوصاصو كبرى مدى الصومال، ومستودع للأدوية ، حيث استفاد منه مئات الآلاف من جميع محافظات إقليم بونتلاند شرقي الصومال ، وساهم في إنقاذ حياة مئات الآلاف من المرضى كان مصيرهم الموت بسبب انعدام الأكسجين، إلى جانب تقديم المساعدات الطبية أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى مبادرات للقضاء على الفقر من خلال نشر التعليم، وبناء المدارس.

جهود رابطة العالم الإسلامي

وامتدت مساعدات الرابطة، التي تعد من أعمال المملكة العربية السعودية الجليلة التي أهدتها إلى العالم الإسلامي، لتشمل إلى جانب الصومال المحتاجين والضعفاء والمساكين في السودان وجيبوتي، في خطوة تثبت وقوفها مع المسلمين في كل مكان.

وثمن الصوماليون تلك الجهود والمبادرات المتواصلة لرابطة العالم الإسلامي، ووقفوها معهم لانتشالهم من محنتهم، حيث أكد مواطن صومالي أن الرابطة وصلت إليهم في منطقة بعيدة ووعرة يسكنها نحو 800 أسرة، وقدمت لهم المساعدات بعد نفاد ما لديهم من مساعدات قدمتها بعض المنظمات.