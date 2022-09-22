كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر سبتمبر الحالي.

المرشحون للجائزة

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب الشهر، كلًا من؛ نجم مانشستر سيتي، كيفين دي بروين بعد صناعته 3 أهداف، ونجم بورنموث فيليب بيلينج، لتسجيله هدفين منهما هدف ضد نيوكاسل في المباراة التي انتهت بنتيجة 1/1.

ويُنافس نجم توتنهام بيير إميل هويبرج على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، بتسجيله لهدف وصناعته آخر، واقتحم نجم إيفرتون أليكس إيوب القائمة، بجانب نجم أستون فيلا جاكوب رامزي الذي أحرز هدفًا وصنع آخر.

راشفورد الأبرز

كما يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد على جائزة لاعب الشهر، بعد تألقه اللافت، حيث ساهم بشكل مباشر في إحراز 4 أهداف، بتسجيله لهدفين وتقديمه تمريرتين حاسمتين.

ولعب راشفورد دورًا رئيسيًا في انتفاضة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من الفوز في 4 مباريات والخسارة مرتين.