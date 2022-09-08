أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال على أن مواجهة الزمالك المصري غدًا في كأس سوبر لوسيل ستكون مثيرة وقوية.

ومن المقرر بداية المباراة غدًا في الـ9 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة وهو الملعب المستضيف لنهائي كأس العالم 2022 في ديسمبر المقبل.

ماذا قال رامون دياز عن الزمالك ؟

وقال دياز في المؤتمر الصحفي: “نعرف تمامًا فريق الزمالك، والمباراة ستكون مثيرة وأتوقع أنها ستكون على درجة كبيرة من القوة والإثارة”.

وواصل مدرب الهلال: ” قطر بلد يملك خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية وأنا على يقين من أنهم سيقدمون كأس عالم مميزًا”.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تمريرًا في الموسم الماضي بـ16 ألف و233 تمريرة، والنجم البرازيلي ماثيوس بيريرا هو الأكثر صناعة للأهداف بـ11 هدفًا، وتوج النيجيري أوديون إيغالو بلقب الهداف بـ24 هدفًا.

وانفرد الزعيم بتحقيق لقب دوري المحترفين السعودي لثلاث مرات متتالية، وذلك بمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي برصيد 18 مرة.