أبدى اللاعب عبدالرحمن العبود نجم نادي الاتحاد حزنه بسبب عدم استدعاء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد له في قائمة المنتخب السعودي لـ معسكر سبتمبر المقرر إقامته في مدينة إليكانتي الإسبانية.

رد فعل عبدالرحمن العبود !

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ خاصية ” القصص في حساب العبود في موقع ” الإنستجرام” وهو يقول: “ارض حتى عندما يصعب عليك الرضا، اصبر حتى لو نفد صبرك، تدرب على قبول الحياة، والتناغم معها”.

وكان محمد نور نجم الاتحاد السابق علق على استبعاد العبود قائلًا: ” هذا الأمر مفاجئ لي”.

بينما قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه: “لا اعترض على قرارات رينارد لكن لماذا تم استبعاد العبود وسميحان النابت ؟”.

وكان المدرب رينارد قرر ضم محمد كنو لاعب الهلال وهو موقوف لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته مع نادي النصر، بجانب استبعاد الحارس عبدالله المعيوف وهو متألق مع الهلال بالفترة الحالية وكان سببًا في فوز أزرق الرياض بكأس سوبر لوسيل الجمعة الماضية.

كذلك قرر رينارد استبعاد اللاعب عبدالرحمن غريب لاعب النصر رغم توقعات الكثير من الجماهير والنقاد بتواجده في قائمة الأخضر لمعسكر سبتمبر.