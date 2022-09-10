أفادت قناة “العربية”، بأن بريطانيا سترفع الأعلام فور إعلان تشارلز الثالث ملكًا للبلاد اليوم السبت، على أن يتم تنكيسها مجددا غدًا الأحد وذلك مع استمرار حالة الحداد على رحيل الملكة إليزابيث الثانية.

إعلان الملك رسميًا

ومن المقرر أن يتم إعلان تشارلز الثالث، اليوم، السبت ملكا لبريطانيا، وذلك من على شرفة قصر سانت جيمس في مراسم رسمية بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث ودخول البلاد فترة حداد وطني.

وستكون مراسم إعلان تشارلز الثالث ملكًا متلفزة للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.

اعتلاء تشارلز العرش

ومن المقرر أن يجتمع، اليوم، السبت، “مجلس الجلوس على العرش”، وهو مجموعة من الوجهاء من العائلة الملكية وشخصيات سياسية ودينية، بينهم زوجة الملك كاميلا ونجله وليام ورئيسة الوزراء ليز تراس ورئيس أساقفة كانتنبري في قصر سانت جيمس لإعلان تشارلز ملكًا بصفة رسمية.

وستنقل هذه المراسم في بث تلفزيوني مباشر للمرة الأولى. وسيتلى الإعلان من على شرفة القصر ومن ثم في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، ومن ثم يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه بوفاة الملكة ،في فترة بعد الظهر، يستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين.