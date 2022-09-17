حقق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رقمًا مميزًا له، بعد أن شارك في لقاء وولفرهامبتون ضد مان سيتي عصر اليوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُحرز أهدافًا في 4 مباريات متتالية خارج الأرض لفريقه.

11 هدفًا لـ هالاند بأول 7 مباريات بـ الدوري الإنجليزي !

وسجل هالاند صاحب الـ 22 عامًا حتى الآن مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 11 هدفًا متصدرًا بهم قائمة هدافي البريميرليج.

ملخص مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي

بدأت المباراة، بضغط هجومي من مانشستر سيتي، أسفر عن الهدف الأول للاعب الإنجليزي جاك جريليش في الثانية الـ55.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليُحرز اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني لـ مان سيتي بمجهود فردي رائع بالدقيقة الـ17.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء، وولفرهامبتون ضد مان سيتي، نجح مانشستر سيتي في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الإنجليزي فيل فودين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين بالدقيقة السبعين.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.

يذكر أن مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي كانت قد افتُتحت أمس الجمعة بمباراتي ” أستون فيلا ضد ساوثهامبتون و نوتنجهام فورست ضد فولهام”.