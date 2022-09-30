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في مباراته ضد الهلال

رقم مميز ينتظر التعاون

2022-09-30 الساعة 1:33
رقم مميز ينتظر التعاون
المواطن - مروة نبيل

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يطمح التعاون بقيادة المدير الفني البرازيلي شاموسكا لمواصلة انطلاقته الجيدة في دوري روشن السعودي، والظهور بشكل مميز ضد الهلال.

التعاون يتألق

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
دوري روشن السعودي
لاعبو الفريق – المصدر spl
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في تسجيل أفضل حصيلة نقطية له بعد مرور 4 جولات من الدوري السعودي للمحترفين بالوصول إلى النقطة الثامنة. ويحتاج سكري القصيم إلى التعادل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من أجل الوصول إلى النقطة التاسعة؛ وتسجيل أفضل حصيلة نقطية له بعد 5 جولات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.
التعاون
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الشباب المتصدر، فيما يقع سكري القصيم في المركز السادس بـ8 نقاط.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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