أثار تواجد نجوم كرة القدم البرازيليين رونالدينيو، ريكاردو كاكا وروبيرتو كارلوس في السعودية حماس الجماهير التي تفاعلت معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدينيو وكاكا وروبيرتو في السعودية

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ عن وصول نجوم الكرة العالمية رونالدينيو وكاكا وروبيرتو كارلوس إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في مباراة عودة النجوم، الأولى من نوعها بالمملكة.

ويُعد وصول الثلاثي البرازيلي المعتزل رونالدينيو وكاكا وروبيرتو هو البداية لتواجد كوكبة من نجوم كرة القدم، للمشاركة في مباراة عودة النجوم، والتي تُعد إحدى فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع مباراة عودة النجوم، وأعربوا عن سعادتهم بالعمل الكبير الذي يقوم به تركي آل الشيخ، وإحضار نجوم العالم في الزمن الجميل إلى العاصمة الرياض.

مهرجان العودة إلى الرياض

وانطلقت فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض يوم 23 من شهر أغسطس الماضي، على أن تستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر الحالي، بجانب بوليفارد رياض سيتي.