كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ عن طموحاته مع النادي الإسباني خلال الفترة المقبلة، متمنيًا في الوقت ذاته ضم نجوم آخرين.

تركي آل الشيخ يتحدث عن طموحاته مع ألميريا

وقال تركي آل الشيخ: “هدفنا هو البقاء في الأضواء بالموسم الجديد.. والسبب الذي جعلني متحمسًا لشراء ألميريا وليس أندية مثل فالنسيا، هو أنني أحبب مواطني ألميريا، فألميريا لديها تاريخ كبير معنا، مع العرب”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “التشيرينجيتو” الإسباني: “ألميريا من حيث كرة القدم فهو فريق عادي، وإذا أتيت واستثمرت فأنت ستبني اسمك، خلافًا لو قمت بذلك مع ناد كبير، فستكون رئيسًا مثلك مثل أي رئيس آخر”.

وواصل تركي آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “لدينا خمسة أو ستة نجوم جاهزون للانضمام، لكن علينا أولًا حل مشكلة سقف الرواتب مع لا ليغا”.

وبشأن طموحاته مع نادي ألميريا، تحدث تركي آل الشيخ قائلًا: “تجديد الملعب والمدينة الرياضية والتعاقد مع نجوم آخرين”.

ألميريا يبدأ الليغا بخسارة ضد ريال مدريد

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا منافسات الليغا بالخسارة ضد نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، بعدما تقدم بهدف في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد نجح في التتويج بلقب الدوري الإسباني للدرجة الثانية، ليعود إلى الليغا للمرة الأولى بعد 7 مواسم.