يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في أزمة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد ناديه السابق النصر بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وتولى البرتغالي فيتوريا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2021، وحقق معه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لنادي النصر علق مؤخرًا على آخر تطورات القضية مع الفريق العاصمي قائلًا: ” لا تزال القضية منظورة ولم يصلنا فيها أي جديد، وأعتقد أنه ممكن خلال شهرين أن يكون فيها قرار”.

عقوبة النصر قد تكون الحرمان من التسجيل

وتابع: “لا أتوقع أن يتم حرمان النصر من فترة تسجيل وسوف نتحرك قانونيًا بعد القرارات التي ستصدر من مركز التحكيم الرياضي”.

وكان القانوني الرياضي أحمد الشيخي قال إن النصر سيكون ملزمًا بدفع ما يقرب من 18 مليون ريال كمستحقات متأخرة للمدرب البرتغالي.

روي فيتوريا يقود منتخب مصر حتى 2026

وكان روي فيتوريا تولى في يوليو الماضي تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمدة 4 سنوات حتى 2026، وذلك خلفًا للمدرب إيهاب جلال الذي تولى المهمة في 3 مباريات فقط قبل أن تتم إقالته.