يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا في أزمة المدرب البرتغالي روي فيتوريا ضد نادي النصر، حيث ستصدر المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قرارها قريبًا.

آخر تطورات أزمة فيتوريا ضد النصر

وكشف القانوني أحمد الشيخي آخر تطورات هذه الأزمة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “قريباً جداً، ستحسم كاس قضية فيتوريا الذي طالب بزيادة كبيرة جداً للمبلغ المحكوم به (١٨ مليون ريال).

وتابع: “راتبه مع النصر كان ٢.٥ مليون/ شهرياً، وفور مغادرته إلى روسيا، انخفض بأكثر من ٥٢٪.. منذ ٢٠٢٠م وحتى اللحظة، ما زال يحتسب على النصر مبلغ ٧٥ ألف (تتكرر شهرياً) كغرامة”.

وتولى البرتغالي فيتوريا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2021، وحقق معه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

تدريب المنتخب المصري

وكان المدير الفني البرتغالي قد أعلن مؤخرًا عن توليه تدريب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لمدة 4 سنوات حتى 2026، وذلك خلفًا للمدرب إيهاب جلال الذي تولى المهمة في 3 مباريات فقط قبل أن تتم إقالته.