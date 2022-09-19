واصل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي تألقه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليحقق أكثر من رقم مميز.

الريال يحسم الديربي

ولعب أتلتيكو مدريد ضد الريال بالأمس على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وانتهى الديربي بفوز المرينغي بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 10 نقاط، ليحتل المركز السابع.

ريال مدريد يتألق هذا الموسم

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد عدد انتصاراته ضد أتلتيكو لـ91، والفوز خارج ملعبه في الديربي وصل إلى 36، أكثر مما حققه أمام أي منافس آخر في تاريخ بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويُعد الريال هو الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى الذي حقق العلامة الكاملة هذا الموسم، وتُعتبر هذه المرة الخامسة في تاريخه التي يفوز فيها أول 6 مباريات، الأولى له منذ موسم 1987/ 1988.

وتُعتبر هذه المرة الثالثة في التاريخ الذي ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في تحقيق الفوز خلال أول 9 مباريات له في جميع البطولات بعد موسمي 1961/ 1962 و1968/ 1969، وذلك وفقًا لشبكة “أوبتا”.