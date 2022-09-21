أصبح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على بُعد خطوة من تحقيق رقم مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

رقم مميز لرينارد

ويحتاج رينارد إلى مباراتين فقط، ليكون أكثر مدير فني أجنبي يقود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في التاريخ، حيث قاد الأخضر في 30 لقاء.

وقاد رينارد، الأخضر لتحقيق في 18 مباراة، وتعادل 6 مرات وخسر مثلهم، ونجح في تسجيل 47 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة، وذلك وفقًا لموقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويُعد المدير الفني البرتغالي خوسيه بيسيرو هو المدرب الأجنبي الأكثر قيادة للأخضر في التاريخ، حيث قاد المنتخب السعودي في 31 لقاء، فاز 12 مرة وتعادل مثلهم وخسر 7 مرات، وسجل 35 هدفًا واستقبل 22 هدفًا.

الأخضر يستعد

ونجح الأخضر مع المدرب الفرنسي في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض الأخضر 8 مباريات ودية قبل انطلاق مونديال 2022، ويُعد هذا العدد هو الأكبر له في آخر شهرين قبل مشاركاته السابقة في كأس العالم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).