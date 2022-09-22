يعمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على تجهيز جميع لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر إسبانيا الحالي.

الأخضر يستعد

وتأهل الأخضر بقيادة رينارد إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 8 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، حيث سيلعب ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.

رينارد يجهز اللاعبين

ويطمح رينارد في تجهيز جميع اللاعبين في قائمة الأخضر بالمعسكر بشكل جيد، والدفع بأكبر عدد ممكن؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة من المباراتين الوديتين، وتحديد إمكانية الاستفادة منهم في المونديال.

وتشهد قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تواجد 4 لاعبين للمرة الأولى، وهم؛ حارس مرمى النصر، نواف العقيدي، ولاعب الفيصلي، رياض شراحيلي، بجانب ثنائي فريق الاتحاد، أحمد بامسعود وعوض الناشري.