ابتكر رجل هندي يبلغ من العمر 102 عام، طريقة طريفة، لكي يثبت للسلطات الهندية التي توقفت عن دفع معاش تقاعدي له أنّه لا يزال حيًّا.

102 year old man Duli Chand in Haryana's Rohtak who was declared dead in govt records and his pension was stopped. Today he came out on the roads to prove he is alive. @ndtv pic.twitter.com/PwfJ5ypf6r — Mohammad Ghazali (@ghazalimohammad) September 8, 2022

حفل زفاف مزيف:

وحسب وكالة “فرانس برس”، ذهب الرجل الهندي الذي يدعى دولي تشاند إلى أحد المكاتب الحكومية، مرتديًا بذلة عرس ومعه عربة قديمة ومجموعة موسيقيين يؤدون أنغامًا على آلات نفخ نحاسية.

وصاح تشاند في مكتب الحكومة: “أنا على قيد الحياة!.. لم أعد أتلقى معاشًا تقاعديًّا منذ مارس لأن السجلات الحكومية تظهر أنني توفيت”.

وأضاف: “أحاول منذ ذلك الحين عبثًا أن أثبت أنني لا أزال على قيد الحياة”.

سبب تنظيم الموكب:

من جهته، أوضح المرشد الاجتماعي نافين جايهند الذي كان من بين عشرات الأشخاص المنضمين إلى موكب الزفاف المزيف، أنه علم بقصة تشاند وقرر أن يساعده.

ولفت: “اتصلنا بمكاتب حكومية مختلفة، حتى إننا عقدنا مؤتمرًا صحفيًّا لكن من دون جدوى”، ما دفعهم إلى تنظيم موكب زفاف مزيف كوسيلة لجذب الانتباه.

وأشار إلى أنه تلقى منذ تلك الواقعة اتصالات من أشخاص عدة يواجهون مسألة مشابهة، بعدما لقي مقطع فيديو يظهر موكب زفاف تشاند المزيف انتشارًا كبيرًا في مواقع التواصل.