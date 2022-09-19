ضرب اليوم، زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر ولاية ميتشواكان غربي المكسيك.

مخاوف من تسونامي:

وأفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال على بعد 41 كيلو مترًا من مدينة بلاكيتا دي موريلوس.

وحذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من موجات تسونامي في أعقاب الزلزال الذي استهدف الساحل الغربي للمكسيك.

زلازل في تايوان:

وفي وقت سابق، سجل مركز رصد الزلازل في تايوان، أكثر من 70 هزة ارتدادية، تبعت الزلزال القوي الذي ضرب تايتونج كاونتي بجنوب شرقي تايوان أمس الأحد، وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية في تايوان، بأن أقوى هزة ارتدادية سجلها المرصد بلغت 5.9 على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن المرصد يتوقع مزيدًا من الهزات الارتدادية في الأيام المقبلة.