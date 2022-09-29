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فقد أكثر من نصف ثروته

زوكربيرج خارج قائمة أغنى 10 أثرياء بأمريكا

2022-09-29 الساعة 8:06
زوكربيرج خارج قائمة أغنى 10 أثرياء بأمريكا
المواطن - متابعة

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أصبح الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج، خارج قائمة الأثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015 بسبب انخفاض أسعار أسهم شركته خلال عام 2021.

خسارة نصف الثروة

وفقد مؤسس “فيسبوك” أكثر من نصف ثروته التي تبلغ 76.8 مليار دولار منذ سبتمبر 2021، مما تسبب في تراجعه من المرتبة الثالثة إلى المرتبة 11 على قائمة فوربس لأغنى 400 شخص في أمريكا. وكانت شركة ميتا أعلنت في وقت سابق من عام 2022 أن قسم الخدمات الافتراضية فيها خسر 10 مليارات دولار في عام 2021، كما شهدت انخفاضاً في سعر سهمها بنسبة 38 % في الأشهر الستة الماضية، فضلًا عن تدقيق حكومي متزايد على العديد من الجبهات.

إعاقة شراء

وفي 28 حزيران يونيو، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية أنها ستعيق خطط شراء لـ”ميتا” بقيمة 400 مليون دولار بعد أن أنشأت تطبيقاً شهيراً للواقع الافتراضي للياقة البدنية يسمى “سوبر ناتشرال”، ووصفته بأنه “استحواذ غير قانوني”. وتشهد “ميتا” أيضاً اهتماماً متراجعاً بفيسبوك وانستجرام، حيث يتدفق المستخدمون الأصغر سناً على وجه الخصوص إلى “تيك توك” والتطبيقات الأحدث مثل BeReal بأعداد كبيرة.

متصدرو القائمة

يذكر أن قائمة “فوربس” لأثرياء أمريكا يتصدرها إيلون ماسك بثروة 251 مليار دولار، ثم مؤسس أمازون جيف بيزوس بثروة 151 مليار دولار ثم مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس بثروة 106 مليارات دولار.
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