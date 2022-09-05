أوضحت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي أنها تعتزم طرح وثيقة اليوم لبيع 20 في المائة من الشركة عبر طرح عام أولي.

بيع 1.5 مليار سهم

وأوضحت الشركة التي تحولت إلى شركة مساهمة خاصة في يونيو ، في بيان لها، أنها ستبيع 1.5 مليار سهم للجمهور مع اعتزامها الإدراج بالبورصة في 29 سبتمبر.

تحويل سالك لشركة عامة

وأعلن نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد عن خطط في نوفمبر لتحويل سالك التي كانت وقتئذ قسما في هيئة الطرق والمواصلات ، إلى شركة عامة.

واستهدف إدراجها وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة في البورصة تعزيز نشاط سوق الأوراق المالية بحسب رويترز.