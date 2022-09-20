وجه نجم الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري رسالة إلى الجماهير بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

رد سالم الدوسري

وأثار سالم الدوسري جدلًا خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة وزنه، بجانب ابتعاده عن مستواه المعهود؛ واعتراضه على المدرب الأرجنتيني رامون دياز عند استبداله في مباراة الهلال ضد الفتح.

وقام سالم الدوسري بتوجيه عدة رسائل للجماهير عبر حسابه الرسمي على “سناب شات”، خلال تواجده في معسكر المنتخب السعودي حاليًا، وقال: “أرقى أنواع عزة النفس.. هو الصمت في الوقت الذي ينتظر فيه الناس انفجارك بالكلام”.

ويُعد الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، ويأمل العودة إلى التألق خلال وديتي المنتخب السعودي المقبلتين قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

استعدادات الأخضر

وسيلعب الأخضر مباراتين وديتين بمعسكره في إسبانيا، الأولى أمام الإكوادور يوم 23 سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا يوم 27 من الشهر ذاته، على أن تُقام المواجهتان على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.